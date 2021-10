FREDDO: inizio settimana prossima con 10° SOTTOMEDIA su alcune regioni italiane, vediamo quali

Comunque vadano le cose (si legga questo articolo per maggiori dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/aria-fredda-sull-italia-la-settimana-prossima-quanto-c-di-vero-/91862/), l'inizio della prossima settimana vedrà sull'Italia un pesante sottomedia termico che colpirà soprattutto i settori alpini e le aree interne dell'Italia centro-meridionale.

Su alcune regioni il freddo potrebbe presentare caratteristiche quasi invernali. La mappa che vi mostriamo mette in luce le anomalie termiche attese sul nostro Paese nella prima mattinata di lunedi 11 ottobre, attorno alle 8 del mattino:

Tranne qualche settore della Valpadana, del versante adriatico e della Sicilia, il resto della Penisola presenterà un quadro termico sottonorma in maniera anche marcata.

Segnaliamo 10° in meno rispetto alla norma sulle Alpi centro-orientali; tra gli 8 e i 10° in meno nelle aree interne del centro, 7-8° in meno nelle aree interne del sud, 4-5° in meno sulle Isole e il restante meridione...il tutto accompagnato da forte vento settentrionale.

