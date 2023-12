Meteo week-end di CAMBIAMENTI, ecco cosa succederÃ 

Nel prosieguo di settimana arriveranno i primi importanti cambiamenti sull'assetto barico tra Atlantico ed Europa, rimasto pressoché invariato nell'ultimo mese con tutti gli effetti del caso. Fino ad ora le perturbazioni atlantiche hanno dominato in lungo e in largo e tutt'ora ce lo stanno dimostrando con piogge e temporali, oltre che i primi fiocchi di neve in pianura al nord.

Un'altra perturbazione ancora arriverà tra 8 e 9 dicembre, proprio nel giorno dell'Immacolata, costringendoci a metter mano ad ombrelli e cappotti. La giornata più perturbata sarà proprio quella dell'Immacolata, quando arriveranno fiocchi di neve in pianura sul Nordovest e contemporaneamente piogge e temporali su gran parte del lato tirrenico e in Sardegna.

Ma passata quest'altra ondata di maltempo, ecco che si apriranno le porte per un cambiamento sull'impianto barico. Il dimenticato anticiclone tornerà alla ribalta sulla penisola iberica, fino ad allungarsi verso l'Italia proprio a partire da domenica 10 dicembre. L'anticiclone andrà a sbarrare la strada alle perturbazioni, le quali si prenderanno, dunque, qualche giorno di pausa.

Sabato 9 dicembre avremo gli ultimi effetti del maltempo al sud e sulle isole. Ci aspettiamo rovesci su Sardegna, Sicilia e Calabria, mentre qualche piogge isolata interesserà il lato adriatico. Al nord avremo già tempo molto più stabile.

Domenica 10 dicembre l'alta pressione tornerà a dominare su tutta Italia e le precipitazioni previste sono piuttosto eloquenti ed oseremmo dire praticamente inesistenti. Torneranno le nubi basse sulle coste tirreniche, anche qualche nebbia in Val Padana. Precipitazioni da stau sulla Valle d'Aosta, dove nevicherà in alta quota.

Sarà da valutare la durata dell'anticiclone, ma al momento si ipotizza un periodo stabile tra il 10 e il 12 dicembre.