Meteo: vastissime nubi di polvere sahariana sovrastano l'Europa e l'Italia

Il respiro africano non sta certamente passando inosservato in Europa. Come si osserva dall'immagine satellitare mezzo Continente è sovrastato da un tappeto di nubi all'apparenza bianchissime ma in realtà caratterizzate da quantità ingenti di pulviscolo sahariano arrivato dal deserto nordafricano in seno alle forti correnti di ostro e scirocco.Il "polverone" sollevato dal Sahara nei giorni scorsi ha dapprima avvolto la penisola iberica (dando vita a scenari clamorosi) dopodiché si è diretto sull'Europa centrale ed ora sull'Italia. Tutti i cieli italiani sono attualmente colmi di polvere desertica, la quale va ovviamente a modificarne l'aspetto ed il colore.

La polvere sahariana, per il momento, è relegata alle medio-alte quote e al più imbratta la neve in montagna mentre alle basse quote si fa vedere poco o nulla. La mancanza di piogge, al momento, impedisce alla sabbia di precipitare al suolo.

Ricordiamo infatti che ci troviamo al di sotto dell'anticiclone africano che determina tempo generalmente stabile da nord a sud, mentre da domani sarà più facile osservare piovaschi e acquazzoni al sud grazie al cedimento dell'anticiclone. In tal caso la sabbia andrà a sporcare il suolo.

La parentesi più tiepida nordafricana non durerà a lungo: nel week-end tornerà a soffiare il freddo vento dell'est che ci rispedirà in pieno inverno!