METEO: tutto quello che c'è da sapere sul MALTEMPO in arrivo a fine mese!

Da giorni MeteoLive sta seguendo la potenziale modifica nella circolazione atmosferica sull'Europa durante la terza decade del mese. E la conferma sta arrivando costantemente, giorno dopo giorno, emissione dopo emissione.

Da venerdì 24 febbraio tutti i modelli si stanno orientando verso una frenata della corrente a getto (quel fiume d'aria che corre sopra le nostre teste a 10km di altezza), un serpeggiamento ben evidente che proverà ad inviare verso sud un'importante saccatura favorevole alla genesi di una fase di benefico maltempo piovoso e speriamo anche nevoso per le nostre montagne. Ecco la mappa che evidenzia la frenata della corrente a getto:

Le saccature in discesa verso sud dovrebbero generare depressioni al suolo in grado di determinare precipitazioni diffuse e venti sostenuti. Il dilemma è capire dove andrà a collocarsi esattamente la saccatura: a ridosso delle Alpi favorendo nevicate a quote basse almeno al nord con ritorno di freddo invernale e piogge sul Tirreno, come mostra la mappa qui sotto?

In realtà potrebbe scaturirne una sorta di compromesso: depressione in stile tardo-autunnale, piogge per tutti e neve sulle Alpi dalle quote medie (basse sull'angolo occidentale) e neve dalle quote medio-alte in Appennino:

L'indice di fiducia rispetto a questa evoluzione è confortante ma mostra l'incertezza dei modelli proprio sul posizionamento della saccatura. Questo non vuole che non ci saranno conseguenze perturbate, ma solo che non si capisce bene che risvolti termici esatti potrà avere il peggioramento, certamente nelle prossime emissioni ne sapremo qualcosa di più:

COSA BISOGNA SAPERE ALLORA?

1 fino a giovedì 23 il tempo cambierà ben poco e non sono previste precipitazioni significative, le temperature risulteranno un po' ballerine con moderate flessioni, seguite da temporanei aumenti. Attendibilità: alta 90%



2 da venerdì 24 è attesa una fase di salutare maltempo che porterà precipitazioni su gran parte d'Italia, finalmente con buona probabilità anche al nord, con neve sulle Alpi. Attendibilità medio-alta: 65-70%



3 la fase perturbata potrebbe protrarsi non solo per tutto il fine settimana 25-26 febbraio, ma essere seguita da una fase ancora instabile anche per i giorni successivi. Attendibilità media: 55-60%



4 non è ancora dato sapere con precisione che temperature sperimenteremo durante la fase perturbata. Tutto dipenderà dal posizionamento della saccatura all'origine del maltempo. Al momento si presume che al nord interverrà del freddo moderato ma non sufficiente a portare neve in pianura, altrove potrebbe esserci un richiamo di correnti più mite di estrazione mediterranea, ma è tutto da verificare. Attendibilità medio-bassa: 45-55%