Meteo: tutti i TEMPORALI di FERRAGOSTO e non solo...

Dopo una fase meteorologica dominata da correnti fresche settentrionali, si cambia registro. Nei prossimi giorni verremo interessati da correnti umide atlantiche che arrecheranno un discreto numero di temporali specie al nord e su parte delle regioni centrali. Al sud e sulla Sicilia la situazione tenderà invece a stabilizzarsi ed avremo anche un aumento delle temperature.

Iniziamo con la situazione prevista per Ferragosto. Questa la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia nell'arco della giornata festiva:

Al mattino temporali di matrice marittima probabili sul Golfo Ligure, in trasferimento verso la Toscana. Altrove scarsi fenomeni se si eccettuano piovaschi a base alta nel sud della Sardegna. In giornata migliorerà il tempo lungo le coste, mentre i fenomeni si trasferiranno in maniera irregolare nelle aree interne e montuose sempre del centro-nord. Soleggiato stabile e caldo il tempo al meridione e in Sicilia.

Questa invece la la tendenza del tempo per martedi 16 agosto:

Rischio di temporali locali tra il Piemonte e la Liguria specie al mattino. Temporali anche nel braccio di mare tra la Sardegna, la bassa Toscana e il Lazio con possibile interessamento anche delle coste. Qualche temporale persino sulla Campania. Nel pomeriggio si attenueranno i fenomeni sul mare ed avremo un trasferimento dei rovesci nelle aree interne e montuose. Tempo soleggiato e caldo al sud e sulla Sicilia.

