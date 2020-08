Meteo: sabato rovente su tante regioni, fino a 43 gradi in Sardegna!

Risveglio molto caldo per gran parte della penisola, soprattutto per le regioni del sud dove al caldo si aggiunge anche l'afa dovuta alla tanta umidità presente sulle coste. Quella odierna si prospetta l'ultima giornata bollente di questa settimana, prima del graduale calo termico atteso da domani grazie a correnti più fresche e instabili provenienti dal centro Europa.

Sia chiaro, farà ancora caldo nei prossimi giorni ma in maniera più contenuta, come approfondito in questo articolo.



Previsioni per oggi 1 agosto 2020



Il mese di agosto inizia col bel tempo praticamente su tutta Italia: l'anticiclone sub-tropicale regalerà una giornata stabile quasi ovunque, eccezion fatta per il nord dove potranno svilupparsi acquazzoni e temporali tra pomeriggio e sera. I fenomeni prediligeranno le Alpi e le colline, mentre solo molto localmente si estenderanno in pianura Padana (perlopiù su Lombardia e Veneto).

Possibilità di temporali di calore anche lungo l'Appennino, in particolare tra Basilicata, Campania, Molise e Abruzzo.

Gran caldo da nord a sud: le temperature massime sfioreranno i 43°C nelle zone interne della Sardegna, 41°C invece su zone interne della Sicilia e della Puglia settentrionale. Temperature fino a 37°C in pianura Padana, con afa sempre più elevata.