Meteo: risveglio freddo al nord, insiste il maltempo su tante regioni

Va lentamente attenuandosi la depressione che ha investito la nostra penisola nel corso del week-end, ma nonostante questo troviamo ancora tante nubi e anche piogge su diverse regioni.



Le temperature sono crollate ovunque, soprattutto al nord dove le minime questa mattina si rivelano davvero fredde per il periodo! In pianura Padana registriamo temperature anche inferiori ai 5°C, mentre sui monti e nelle valle si scende anche più basso.

Molto fresco anche al centro-sud dove troviamo temperature tra i 10 e i 19°C.



METEO DEL 28 SETTEMBRE 2020 | Ancora nubi e piogge sul Triveneto per tutta la mattinata e il primo pomeriggio ( a seguire fenomeni in attenuazione). Addensamenti con piovaschi e temporali sparsi anche su Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo e Sardegna, soprattutto nel pomeriggio. In serata fenomeni in cessazione su buona parte delle regioni.



La serata odierna si rivelerà particolarmente fresca sul centro-nord, tanto che la colonnina di mercurio potrà scivolare fin sotto i 13-14°C un po' ovunque, anche sulle coste.