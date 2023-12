Meteo: quando si sposterà il MOSTRO ANTICICLONICO? Quando avremo CAMBIAMENTI?

L'alta pressione comanderà la scena in maniera indiscussa fino a mercoledi 20 dicembre. A seguire il mostro rosso dovrebbe spostarsi in Atlantico, aprendo la strada ad un corridoio di correnti da nord-ovest sull'Italia. Non arriverà quindi il freddo, ne tantomeno un cambiamento sostanziale della circolazione, ma un po' di vento e qualche piovasco sarà comunque possibile.

Ecco cosa potrebbe capitare nell'arco della giornata di giovedi 21 dicembre:

L'alta pressione seguiterà ad avere dimensioni spropositate, ma si sposterà con il suo fulcro in Atlantico. Sull'Europa centrale e sull'Italia si stabiliranno correnti da nord-ovest non fredde, che tuttavia garantiranno un rimescolamento dell'aria e qualche fenomeno locale.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 21 dicembre:

Come anticipato, il cambiamento porterà ben poco in Italia. Qualche piovasco sarà comunque possibile sulla Sardegna, la Sicilia settentrionale, il sud della Calabria e il medio Adriatico, per il resto avremo un po' di variabilità accompagnata da una ventilazione nord-occidentale non fredda.

Nella giornata di venerdi 22 dicembre ci saranno da segnalare le solite nevicate sui rilievi alpini di confine accompagnate da vento forte:

Sul resto d'Italia fenomeni molto scarsi, concentrati essenzialmente sulle Isole e la Calabria Tirrenica dove avremo qualche piovasco. Temperature miti ovunque. Insomma, ancora niente inverno sull'Italia!

