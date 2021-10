METEO prossime ore: nucleo piÃ¹ FREDDO al nord, forte peggioramento con temporali e GRANDINATE

La seconda perturbazione della settimana sta invadendo il nord in queste ore, come ampiamente annunciato nei precedenti aggiornamenti. La perturbazione è costituita da aria decisamente più fredda proveniente dall'Europa centrale, la quale si è intrufolata in pianura Padana dando vita ad una depressione carica di maltempo.

Questa depressione tenderà gradualmente a rinforzarsi mentre si muoverà sul mar Adriatico in direzione del centro-sud (dove approderà da domani in poi). Nel frattempo dispenserà piogge e temporali su quasi tutto il nord-est nelle prossime 6-10 ore, con fenomeni localmente molto incisivi e a tratti dannosi.

Nella mappa sono rappresentate le precipitazioni attese tra le 12.00 e la mezzanotte di oggi. Accumuli importanti su Emilia e coste del Friuli Venezia Giulia:

È probabile la formazione di rovesci e nubifragi persistenti tra Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia durante il pomeriggio e le ore serali. Non escludiamo isolate ma forti grandinate, determinate soprattutto dall'arrivo di aria molto più fredda in alta quota, che amplificherà i moti convettivi e lo sviluppo di temporali.

Piogge e temporali continueranno ad interessare anche la Lombardia orientale nel pomeriggio, dopodiché avanzerà un lento miglioramento.

Qualche fenomeno è atteso in Liguria, ma complessivamente il nord-ovest non verrà coinvolto dalla perturbazione.

Di seguito il radar in tempo reale per seguire l'evolversi della situazione:





Con il calo delle temperature scenderà anche la quota neve, almeno fino a 1700-1800 metri nel corso del pomeriggio sulle Alpi nord-orientali fra Trentino, alto Veneto e Friuli. Dal tardo pomeriggio i fenomeni sui rilievi tenderanno rapidamente ad esaurirsi, mentre proseguiranno in pianura Padana.

Nel corso della notte avremo un lento miglioramento del tempo, eccezion fatta per le piogge in Emilia Romagna, ancora piuttosto persistenti. La depressione si sposterà sul centro-sud, dove persisterà sino al termine della settimana.

