MALTEMPO verso il centro e il sud, calo termico sensibile

Una circolazione di bassa pressione irrompe bruscamente sul bacino centrale del Mediterraneo, provocando una forte ondata di maltempo. Nelle ultime ore le maggiori conseguenze si sono avute sulle regioni del sud e in particolare sulla regione Sicilia, dove i forti temporali ahnno provocato danni e allagamenti. Adesso però sarà l'aria fredda a portare il cambiamento più significativo delle condizioni atmosferiche, portando un brusco ricambio d'aria e costringendoci presto ad indossare abiti più pesanti. La riduzione più sensibile delle temperature è prevista principalmente al nord e lungo i versanti adriatici, con valori che si porteranno sotto le medie stagionali. Le precipitazioni abbandoneranno il nord per rifugiarsi al centro e al sud, dove insisteranno ancora per diversi giorni, seppur con fenomeni non più così vigorosi come quelli accorsi nelle ultime ore. Analisi in quota del modello americano riferita a venerdì 8 ottobre:





Come si evince dalla mappa di previsione pubblicata qui sopra, la riduzione termica attesa sull'Italia nei prossimi giorni, sarà determinata dallo spostamento del centro motore della depressione sul centro Italia. Così facendo venti freddi di Grecale e Tramontana irromperanno sulle nostre regioni, facendosi sentire specie al centro e al nord. Nella mappa qui sotto vi mostriamo le anomalie di temperature previste sabato 9 mattina alla quota di circa 1500 metri. Si osserva una vasta area ad anomalie negative sui Balcani e l'Italia, contrapposta ad una di anomalie positive sul nord Europa: