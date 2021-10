CROLLO delle temperature in arrivo in Italia, oltre 10 gradi in meno su alcune regioni

Dopo piogge e forti temporali è arrivato il momento del calo delle temperature che sancirà in modo pressocché definitivo l'arrivo dell'Autunno nel Mediterraneo.

Le temperature, infatti, sono ancora particolarmente alte soprattutto sul centro-sud a causa della residua aria calda richiamata dalla stessa perturbazione che ieri ha causato notevoli disagi in Liguria.

Il sensibile calo delle temperature avrà inizio domani sulle regioni settentrionali e dilagherà sul centro-sud a partire da giovedì. Da cosa sarà causato questo improvviso calo termico? Il responsabile è da ricercarsi in una massa d'aria particolarmente fredda che dal nord Atlantico si dirigerà sull'Europa centrale, la quale poi si getterà nel Mediterraneo dove troverà la strada spianata grazie alla bassa pressione instauratasi nelle ultime ore.

Il nucleo d'aria fredda risulterà anche molto instabile, pertanto il suo arrivo in Italia non passerà inosservato: oltre al calo consistente delle temperature assisteremo anche a numerosi rovesci, temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Tornerà anche la neve domani sulle Alpi, generalmente oltre i 1800 metri di altitudine!

Tra giovedì, venerdì e sabato maltempo e clima molto fresco invaderanno tutto il centro-sud, facendo così piombare la nostra penisola in pieno Autunno.

Quanto scenderanno le temperature? Il calo termico sarà sostanzioso da nord a sud, tanto che le temperature scenderanno di diversi gradi sotto le medie del periodo. Considerando che al momento ci troviamo in un regime più caldo del solito, possiamo affermare che la colonnina di mercurio scenderà di almeno 2-4°C al nord e almeno 6-8°C al centro-sud.

In diverse località di Puglia, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria le temperature potranno scendere anche di oltre 10°C rispetto ad oggi.

Di seguito le anomalie a 1500 metri attese nel week-end: fino a 8°C in meno rispetto alla medie del periodo sul medio Adriatico. Anomalie negative anche sul resto d'Italia.

E non è tutto: secondo gli ultimissimi aggiornamenti, ampiamente affrontati in questo articolo, è probabile che la prossima settimana le temperature possano scendere ancor più in basso su gran parte d'Italia.