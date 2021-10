Gravi alluvioni in Liguria, fiumi in piena tra le strade del savonese [VIDEO]

La Liguria è la regione più colpita in queste prime battute del peggioramento: i temporali stazionari, bloccati tra il mar Ligure e la Liguria, stanno duramente colpendo il savonese, ormai da oltre 12 ore sotto nubifragi interminabili.

Come già vi avevamo anticipato in questo articolo, in diverse località del savonese, specie nelle aree più interne, sono caduti accumuli di pioggia eccezionali, a tratti superiori ai 300 mm. Il fenomeno dello stau è senza dubbio il principale responsabile di questi accumuli estremi e dannosi per il territorio.

Lo stau sta ad indicare il sollevamento forzato dell'aria nel tentativo di superare degli ostacoli (in questo caso i rilievi del savonese e del genovese). Man mano che l'aria umida sale di altitudine tende a condensarsi con più rapidità e ne vien fuori una nube decisamente più sviluppata e ricca di pioggia, in grado di scatenare nubifragi talvolta molto dannosi.

I settori più colpiti sono quelli centro-occidentali del savonese, dove si registrano, alle 12.15, accumuli superiori ai 200 mm, addirittura con picchi di 450 mm su Montenotte Inferiore.

Un alluvione è in atto a Santuario di Savona, nell'entroterra della provincia, a causa dell'esondazione del fiume Letimbro. La tracimazione delle acque ha causato allagamenti estesi e danni ingenti. Impressionanti le immagini che arrivano dalla zona colpita.