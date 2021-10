La prossima settimana si spalancheranno le porte ai PRIMI FREDDI?

Nei prossimi giorni si prefigura un autunno diverso...non comandato da piovose correnti atlantiche, bensi da correnti progressivamente più fredde provenienti da nord o da est.

La prossima settimana potrebbe infatti esordire con temperature quasi invernali su tutto il comparto centro-settentrionale europeo; la prima mappa mostra i valori termici previsti a 1500 metri tra una settimana esatta, ovvero martedi 12 ottobre:

Come vedete, l'isoterma 0° alla medesima quota abbraccerà molti settori del vecchio continente. In Italia non arriverà il freddo, ma avremo un clima molto fresco e piovoso, stante la presenza di ciclogenesi sul Mediterraneo.

La seconda mappa mostra infatti la situazione sinottica attesa in Europa nelle ore centrali di martedi 12 ottobre:

L'aria fredda (frecce blu) si getterà nel Mediterraneo, attivando una depressione sull'Italia con tempo perturbato e molto fresco, specie al centro e al sud . Al momento si tratta solo di una tendenza che verrà opportunamente approfondita o ritoccata nei prossimi giorni alla luce delle nuove mappe; continuate pertanto a seguirci.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/Week-end/4/fine-settimana-non-esente-da-piogge-e-temporali-ecco-le-regioni-coinvolte/91824/