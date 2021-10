Meteo a 7 giorni: vasta depressione nei prossimi giorni, week-end FREDDO?

La forte perturbazione che nelle ultime 48 ore ha attraversato gran parte d'Italia, la stessa che ha provocato alluvioni e disagi in Liguria, aprirà la strada ad un nuovo diffuso peggioramento nel Mediterraneo proprio a cominciare da domani.

Una massa d'aria particolarmente fredda sta raggiungendo in queste ore l'Europa centrale ed è chiaramente intenzionata a gettarsi nel Mediterraneo dove troverà la strada spianata dalla perturbazione menzionata nel precedente paragrafo. Questo nuovo nucleo freddo e instabile invaderà il nord nella giornata di mercoledì 6 ottobre e innescherà numerosi rovesci e temporali che faranno crollare le temperature su valori pienamente autunnali.

Nei giorni successivi l'aria fredda approfondità la bassa pressione a tutte le quote, dando così origine ad un ciclone molto esteso e incisivo bloccato sul centro-sud Italia. Contemporaneamente avremo un graduale miglioramento al nord sebbene con temperature decisamente più consone all'Autunno.

La mappa che vi mostriamo mostra la persistenza della depressione nel Mediterraneo grazie ad una ripresa dell'anticiclone sull'Europa nord-occidentale:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Mercoledì 6 ottobre: nuovo severo peggioramento su gran parte del nord con piogge su Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Lombardia. Possibili temporali con grandine dapprima sui monti e a seguire in pianura Padana. Torna la neve sulle Alpi oltre i 1800 metri.

Tra pomeriggio e sera fenomeni in estensione sulle regioni centrali. Instabile anche su Sicilia, Calabria, Campania e, in serata, anche su Basilicata e Puglia. Temperature in netto calo al nord, stazionarie al centro-sud.

Giovedì 7 ottobre: intensa depressione in formazione sul centro-sud, alimentata dall'aria più fredda proveniente dall'Europa centrale. Piogge diffuse e locali forti temporali sul medio-basso Adriatico e al sud. Piogge anche in Emilia Romagna e coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, mentre avremo un miglioramento del tempo sul resto del settentrione. Temperature in netto calo su tutta Italia.

Venerdì 8 ottobre: insiste il maltempo su gran parte del centro-sud, specie su Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Più stabile e soleggiato al nord. Temperature in ulteriore calo sul centro-sud e nelle minime al nord.

Sabato 9 ottobre: clima pienamente autunnale sul versante adriatico centro-meridionale e al sud. Piogge forti in Puglia, Calabria e Sicilia. Più soleggiato su Lazio, Toscana e al nord.Temperature in ulteriore lieve calo sul centro-sud, stazionarie al nord.

Dalle nostre mappe si osservano gli importanti quantitativi di pioggia che potranno cadere sulle regioni adriatiche e al sud nei prossimi 7 giorni:

Domenica 10 ottobre: depressione verso il basso Ionio e la Grecia. Tempo in lento ma graduale miglioramento su tutto il sud, eccetto residue piogge su Puglia, Calabria ionica e Sicilia. Sereno o poco nuvoloso al centro-nord. Temperature in ulteriore lieve calo al sud, in aumento al centro-nord.

Lunedì 11 ottobre: tempo complessivamente stabile, eccetto residui rari fenomeni all'estremo sud. Lieve aumento delle temperature nelle massime, calano le minime.

Martedì 12 ottobre: possibilità in aumento di un nuovo affondo freddo dal centro-nord Europa verso l'Italia, con tanto maltempo a cominciare dal nord. Temperature in momentaneo aumento.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (pioggia/neve)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)