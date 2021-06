METEO: prossima settimana PAZZA, tra CALDO RECORD e TEMPORALI anche VIOLENTI

Il mese di giugno vuole salutarci con il botto; al nord sarà dato da temporali anche di forte intensità, mentre al sud il "botto" lo farà il caldo, in quanto si potrebbero reiterare valori record per diversi giorni, specie sulle regioni estreme e sulla Sicilia.

Questa dicotomia termica e fenomenologica tra nord e sud è ben evidente dalle mappe modellistiche di oggi. L'aria fresca antlantica non riuscirà a raggiungere il meridione che resterà ingabbiato sotto isoterme non belle almeno fino a metà della settimana prossima.

Iniziamo con i temporali al nord. Di seguito, la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per i prossimi 6 giorni, ovvero fino alla giornata di giovedi 24 giugno. Vi ricordiamo che i millimetri espressi hanno valore puramente indicativo e non devono essere presi come oro colato:

Da questa mappa, estrapolata dal modello americano, si evince come le aree a rischio temporali anche forti saranno le Alpi, le Prealpi e le zone di pianura poste a nord del Po. Più scarsi, ma comunque non esclusi, i temporali sul resto del settentrione. Sul resto d'Italia invece sono attese precipitazioni molto scarse se non addirittura nulle.

Sul fronte del caldo al sud, vi proponiamo invece le temperature a 1500 metri previste per le ore centrali della giornata di mercoledi 23 giugno:

Il caldo sarà ancora intenso a sud della linea rossa, ma in modo particolare al meridione e sulla Sicilia dove si scorgono isoterme a 1500 metri fino a + 28° ovvero 40° quasi sicuri al suolo in quelle aree.

