Meteo prossima settimana: il caldo diventa eccezionale!

La forte ondata di caldo in azione sulle regioni del sud sta vivendo quella che potremmo definire come "prima fase" in cui certamente sta causando temperature elevate e disagi legati all'afa e alla calura. Ma l'attenzione è concentrata quasi interamente all'evoluzione meteo della prossima settimana, quando andrà in scena la "seconda fase" di questa lunga ondata di caldo.

Ebbene nel corso della prossima settimana l'anticiclone africano darà una ulteriore sterzata e causerà una clamorosa impennata delle temperature su tutta Italia, fino a sfiorare valori termici storici per la nostra penisola. Inoltre non si tratterà di una semplice toccata e fuga, bensì una pesante ondata di caldo dalla durata di diversi giorni.

I primi segnali di grande caldo saranno presenti fine settimana, da nord a sud, ma sarà da lunedì che le temperature massime si porteranno quasi ovunque oltre i 33-35°C, fino a sfiorare i 40-41°C nelle zone interne del sud, delle isole e del lato adriatico.

Ma nonostante tutto l'apice del caldo dovrà ancora attendere! Le ultimissime proiezioni per il periodo tra 18 e 20 Luglio non sono per nulla positive e ci mostrano un'ondata di caldo che avrebbe pochi precedenti negli ultimi anni.

Sia il modello americano GFS che l'Europeo ECMWF sono concordi sull'arrivo di masse d'aria roventi dal deserto del Sahara, caratterizzate da isoterme attorno ai +28/+29°C a 850 hpa (circa 1600 metri), Ma ora vediamo, numeri alla mano, che temperature ci aspettano al suolo.

Martedì 18 Luglio possiamo scorgere picchi di 40-41°C su molte aree interne del centro, del sud e delle isole. Anche al nord troviamo gran caldo, fino a 40°C in Romagna. In Sardegna addirittura troviamo punte massime, previste, di circa 44-45°C.

Ma la giornata di mercoledì 19 sarà probabilmente quella più calda. Le previsioni non sono affatto positive: la colonnina di mercurio potrebbe sfiorare i 42-43°C in Emilia Romagna e i 40°C su Lombardia e basso Veneto. Punte tra 41 e 43°C nelle zone interne del centro e del sud, mentre sulle isole maggiori si potrebbe puntare ancor più in alto, fino a sfiorare i 45°C.

Da giovedì 20 il grande caldo potrebbe cominciare a perdere colpi al nord, ma sia chiaro: sarà molto probabilmente un'altra giornata parecchio calda e afosa. Caldo ancora estremo al sud e sulle isole, con punte di 43-44°C nei settori interni. Insomma parliamo di temperature esagerate, reiterate nel tempo, che potrebbero causare notevoli disagi.