Meteo prima settimana di NOVEMBRE: ecco dove farà più FREDDO e dove avremo più PIOGGIA

Cosa bolle in pentola per la prima settimana di novembre in Europa ed in Italia? Per rispondere a questa domanda interpelliamo il prestigioso centro di calcolo ECMWF che saltuariamente espone tendenze per periodi più o meno lunghi.

Iniziamo dal quadro termico; di seguito le anomalie termometriche previste fino al 6 novembre in Europa:

Fa impressione la vastissima anomalia termica positiva che abbraccerà quasi tutto il Continente Asiatico e l'Europa orientale. In Italia invece si prevede un periodo sottomedia sulle regioni settentrionali, mentre al centro e al meridione le temperature dovrebbero restare di poco superiori alle medie del periodo.

Dal punto di vista precipitativo, queste sono le anomalie che si riscontreranno sul nostro Continente nel periodo suddetto:

Un lieve surplus di pioggia sarà presente nelle aree interne del centro e lungo il Tirreno. Un lieve deficit invece sul nord-ovest ed in parte anche all'estremo sud. Sul resto d'Italia precipitazioni nella norma.

