Meteo: nubi e temporali sparsi al sud, CALDO fino a 33 gradi

L'alta pressione continua a dominare su gran parte del Mediterraneo ad eccezione di una goccia fredda in quota presente soprattutto sulle regioni del sud Italia, dove persiste una saccatura d'aria fresca e instabile.



Ovviamente nulla di particolarmente rilevante: troviamo un po' di nubi questa mattina al sud e nelle prossime ore subentrerà qualche locale temporale, ma il tutto in un contesto caldo e variabile.

Le uniche note instabili di oggi 15 settembre le troveremo nelle zone interne del Meridione, in particolare su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia (principalmente sulle colline). Altrove Cieli sereni o poco nuvolosi.



Temperature massime fino a 32-33°C su Lazio, Campania, Puglia ionica, cagliaritano, crotonese, ternano. Altrove valori tra i 28 e 31°C. Insomma si prospetta una nuova giornata calda ed estiva con mari generalmente calmi o poco mossi.