Meteo lungo termine: potrebbe NEVICARE su alcune aree della nostra Penisola, vediamo quali

NEVE a metà ottobre? Avete capito bene! La depressione che si stabilirà al meridione attirerà verso l'Italia aria sempre più fredda dai quadranti orientali. Alla fine della settimana prossima ci potremmo trovare in una situazione quasi invernale, segnatamente sulle regioni del medio Adriatico e al meridione.

La prima mappa ci mostra le temperature a 1500 metri attese in Europa nella notte tra giovedi 14 e venerdi 15 ottobre...tra una settimana esatta.

Il modello americano, nel suo scenario ufficiale, disegna un canale freddo che si dipartirà dall'Europa orientale fino a raggiungere il nostro centro-sud, in modo particolare i settori adriatici.

L'isoterma 0° a 1500 metri potrebbe sfondare sui nostri versanti, portando NEVICATE in Appennino a quote decisamente basse per la stagione.

La mappa precipitativa rileva puntualmente i bianchi fiocchi che potrebbero cadere attorno a 1200-1400 metri tra il sud delle Marche, l'Abruzzo e il Molise. Nevicherebbe anche sulla Lucania al di sopra dei 1500-1600 metri, mentre il resto del meridione verrebbe interessato da forti venti freddi e rovesci anche consistenti.

Quante probabilità ci sono che questo evento si verifichi? Per rispondere a questa domanda, esaminiamo la mappa della probabilità che l'isoterma 0° a 1500 metri possa raggiungere l'Italia nel periodo suddetto:

La probabilità al momento è valutata attorno al 40%...quindi non bassissima. Nei prossimi giorni vedremo se aumentare o diminuire questa percentuale in base ai nuovi aggiornamenti dei modelli.

