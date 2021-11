METEO: inizio settimana con il MALTEMPO: quali saranno le regioni coinvolte

La nuova settimana ci presenterà una profonda depressione che farà la spola sul Mediterraneo. Saranno molte le regioni coinvolte da piogge e temporali che sulle Isole, al centro e al meridione potrebbero essere anche intensi, accompagnate però da un contesto termico gradevole.

La prima mappa ci mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nella giornata di lunedi 8 novembre:

Rovesci e temporali anche intensi agiranno tra la Corsica e la Sardegna, ma soprattutto su Campania, Sicilia, Molise e nord Calabria. Qualche pioggia si farà vedere anche al nord, tra la Liguria, la bassa Lombardia e l'Emilia Romagna. Su tutte le altre regioni il tempo sarà asciutto o con basso rischio di precipitazioni.

Questa invece è la sommatoria delle piogge attese in Italia nella giornata di martedi 9 novembre:

La depressione tenderà ad arretrare verso le Baleari. Rovesci intensi saranno possibili sulla Sardegna orientale e sulla Sicilia. Piovaschi sparsi alternati a momenti di tempo asciutto interesseranno tutto il centro-sud peninsulare, in modo particolare la Campania e l'Abruzzo. Sulla Toscana e al nord avremo invece condizioni di bel tempo con nubi solo sull'Emilia Romagna, ma senza conseguenze.

Attenzione ai venti forti dai quadranti orientali ed ai mari in condizioni non ottimali. Temperature su valori non freddi.