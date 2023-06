Meteo: il caldo arriverà all'improvviso dopo il 20 Giugno?

Dopo la pessima settimana in arrivo, la quale vedrà il transito di almeno due perturbazioni decisamente poco consone al periodo, potremo finalmente tornare a parlare della stabilità e del caldo.

Questa prima parte di Giugno si sta rivelando anomala sul lato pluviometrico su tante regioni al pari del mese di Maggio, segno dell'ormai consolidato impianto barico presente tra Atlantico ed Europa. Le alte pressioni restano alla larga del Mediterraneo e in compenso arrivano frequenti perturbazioni e flussi freschi nord-europei a determinare piogge e temporali. Questi fenomeni, tuttavia, stanno creando parecchi disagi non solo al settore turistico ma anche a quello agricolo e non da pochi giorni ma da svariate settimane. Ulteriori piogge potrebbero causare danni irreversibili in innumerevoli piantagioni. Anche le temperature sono inferiori alle medie del periodo: di seguito potete osservare le anomalie previste tra 13 e 18 Giugno, ovunque inferiori alle medie in Italia.

Ma quando terminerà questa fase instabile? I centri di calcolo ci vengono in aiuto con simulazioni decisamente positive in tal senso. Sia chiaro, per questa seconda decade di Giugno c'è ben poco in cui sperare, considerando che vivremo una settimana più autunnale che estiva (come visto qui).

Per un cambio di passo bisognerà attendere la terza decade di Giugno, quando pare sempre più evidente la possibilità del ritorno dell'anticiclone africano. Al momento non sono previste grandi ed eccessive ondate di caldo, bensì un rinforzo anticiclonico tale da garantire giornate più stabili ed un aumento delle temperature fin oltre le medie del periodo.

Al momento non si prevedono ondate di caldo opprimenti, ma quantomeno il caldo diventerà più presente e più percepibile, soprattutto nelle zone interne e nelle città. Insomma potremo superare i 30-31°C nei valori massimi. Non è ancora chiaro quanto effettivamente potrebbe durare l'anticiclone, pertanto al momento quanto detto vale per il periodo compreso tra 21 e 26 Giugno.

Le anomalie di temperatura previste tra 21 e 26 Giugno mostrano valori superiori alla norma ovunque, fino a 3°C. Si tratta della simulazione relativa alla media degli scenari, per cui al momento la previsione più affidabile.