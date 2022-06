Mediterraneo sempre più CALDO, confronto clamoroso col 2021

Le continue ondate di caldo che si stanno susseguendo nelle ultime settimane stanno rapidamente riscaldamento il Mediterraneo, il quale si presenta decisamente più caldo rispetto alla norma quando siamo appena all'inizio di giugno.

Sono bastate tre settimane di caldo a tratti davvero intenso per far aumentare fortemente le temperature del Mediterraneo, che al momento presente valori termici diffusamente superiori ai 24-25°C (temperature marine tipiche di luglio e agosto).

Ricordiamo che l'acqua ha la capacità di raffreddarsi e riscaldarsi molto più lentamente rispetto all'aria, e proprio per tal motivo le temperature più alte vengono raggiunte nell'ultima parte dell'estate.

Nonostante questo, ecco che ad inizio giugno troviamo già temperature clamorosamente alte, soprattutto sul basso Tirreno e l'Adriatico centro-meridionale, dove l'anomalia termica è più evidente.

Rispetto ad inizio giugno del 2021 troviamo temperature molto più alte su tutto il Mediterraneo, come evidenziato dai dati elaborati dal satellite Copernicus (vedi immagine in alto).

Il caldo persisterà anche nei prossimi giorni in Italia, pertanto la temperatura del mare non potrà che aumentare inesorabilmente.