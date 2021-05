MEDIO E LUNGO TERMINE: le temperature aumenteranno ma al nord sarà ancora instabile

Quello che stiamo vivendo si tratta di un periodo che non eravamo più abituati a vedere sulle nostre latitudini. La circolazione atmosferica rimane influenzata da un'ampia circolazione di bassa pressione associata a frequente instabilità che riguarda non soltanto l'Europa ma anche il nostro Paese, special modo le regioni settentrionali. Un primo rialzo delle fasce anticicloniche subtropicali porta un fisiologico rialzo delle temperature al centro e soprattutto al sud, dove il tempo acquisterà ben presto sembianze estive. Con l'arrivo della prossima settimana i primi sussulti di un'estate ormai vicina, si faranno con tutta probabilità vedere anche al nord. Questo sarà possibile grazie ad un rinforzo ulteriore della cintura anticiclonica subtropicale che entro la fine di maggio sarà in grado di conquistare una fetta più ampia del territorio europeo. Analisi in quota del modello americano riferita a sabato 29:

La lunga scia di instabilità che da settimane riguarda in primo piano il continente europeo, non sarà mai completamente domata nemmeno in futuro. Frammenti di quel che resterà della grande depressione europea potrà ancora influenzare le vicende atmosferiche italiane, alcune perturbazioni potrebbero ancora trovare spazio sui bacini settentrionali del Mediterraneo, con rischio di piogge e nuovi temporali segnatamente per le regioni del nord. Una delle possibili evoluzioni disegnate del modello europeo riferita a lunedì 31 maggio:

COME SI COMPORTERANNO LE TEMPERATURE?



Sotto un piano puramente termico, il rinforzo dell'alta pressione che viene ipotizzato dai modelli a partire da sabato 29 maggio, porterebbe un rialzo della temperatura non soltanto al centro e al sud ma in grado di conquistare anche il nord, con i primi caldi (moderati) di stagione. Per adesso non si scorgono all'orizzonte scenari di caldo davvero intenso.