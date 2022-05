MARTEDI attenzione ai TEMPORALI INTENSI su alcune regioni, vediamo quali

Parte delle regioni settentrionali si stanno preparando ad un martedì temporalesco con fenomeni anche di intensità notevole che si muoveranno da sud-ovest verso nord-est. In questi casi sono probabili anche i cosiddetti "temporali a supercella" che presentano al loro interno intense fulminazioni e grandine di grosse dimensioni.

Non rischierà tutto il nord; la Liguria, l'Emilia Romagna e il basso Veneto non dovrebbero avere fenomeni di rilievo, così come il basso Piemonte. Tutto tenderà a concentrarsi a nord del Po e avrà il massimo sviluppo nel pomeriggio-sera di domani.

Ecco la mappa che ritrae a grandi linee i temporali che avremo domani, martedi 24 maggio, al nord:

Partendo da ovest, i temporali più forti riguarderanno il Torinese, il Vercellese, il Novarese e il Milanese, oltre al Varesotto e alla zona del Laghi in genere. Temporali anche sull'alto Veneto, Trentino e Friuli. A sud di questa linea solo nubi sparse con isolati piovaschi al mattino sulla Liguria, ma cose di poco conto.

Sul resto d'Italia non si avranno fenomeni, anche se le regioni centrali verranno interessate da un po' di nuvolosità medio-alta. Clima ancora molto caldo e soleggiato al sud e sulla Sicilia dove sarà estate piena anche per via delle correnti in arrivo dal nord Africa.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località