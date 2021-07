Martedi 13 luglio TEMPORALI e NUBIFRAGI su alcune aree del nostro Paese, ecco dove...

Anche i modelli attuali confermano una crisi dell'estate durante la prossima settimana in Italia. Ricordiamoci che l'estate sta andando avanti a spron battuto da oltre un mese ed un break alla calura e al secco per molte regioni sarà una manna. Si spera ovviamente che non vi siano fenomeni troppo intensi.

Si comincerà martedi 13 luglio ad iniziare dalle regioni settentrionali. La mappa riassume i fenomeni attesi sull'Italia nell'arco di tutta la giornata in parola.

Questa volta anche la Liguria e la Toscana dovrebbero essere interessate da temporali anche intensi. Temporali forti associati a grandinate e colpi di vento saranno probabili su quasi tutto il settentrione, in modo particolare tra l'alto Piemonte, l'alta Lombardia e il Triveneto.

L'unica regione del settentrione che rischierà di restare a secco sarà l'Emilia Romagna, ma potrebbe comunque rifarsi nei giorni successivi; questo perchè la goccia fredda non "scapperà" via subito verso levante, ma dovrebbe indugiare sulla nostra Penisola con fenomeni temporaleschi sparsi anche al centro-sud tra mercoledi 14 e giovedi 15 luglio.

