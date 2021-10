Mari ancora CALDI: linfa per nuovi TEMPORALI MARITTIMI?

Non è facile smaltire il calore immagazzinato dal mare dopo un'estate interminabile come quella di quest'anno. Il problema non riguarda solo l'estate 2021, in quanto di estati interminabili negli ultimi anni ne abbiamo avute molte.

Molti specchi di mare che circondano l'Italia presentano ancora una temperatura superficiale superiore a 20°. La mappa in questione mostra i valori termici marini registrati nella giornata di ieri, martedi 12 ottobre:

L'ingerenza di venti nord-orientali più freddi che abbiamo avuto negli ultimi giorni ha fatto scendere le temperature dell'alto-medio Adriatico, che al momento si attestano sui 18-19°.

Il resto degli specchi di mare che circondano la nostra Penisola presentano invece temperature ancora superiori a 20°. In particolare, i bacini meridionali e quelli prospicienti la Sardegna mantengono una temperatura attorno a 23-25°.

Ricordiamo che un mare troppo caldo in autunno e nella prima parte dell'inverno accresce il rischio di temporali marittimi anche intensi lungo le coste. Di conseguenza questo rischio attualmente permane lungo tutto il versante tirrenico, sulle Isole e soprattutto al meridione, ovviamente in occasione di transiti perturbati.

