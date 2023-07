Mappe clamorose: spuntano temperature da pieno deserto su diverse regioni

Gli aggiornamenti serali non sono affatto moderati circa l'intensità del caldo prevista nel corso dei prossimi sette giorni. L'Italia sarà preda dell'anticiclone africano, seriamente intenzionato ad insediarsi nel Mediterraneo con una facilità disarmante.

Il cuore dell'anticiclone si sposterà dal deserto del Sahara al sud Italia, trascinando con se masse d'aria estremamente calde, tipiche proprio del deserto. Il caldo crescerà costantemente giorno dopo giorno, divenendo particolarmente intenso e insopportabile a partire da mercoledì 12.

Da metà settimana le temperature raggiungeranno con facilità i 38-39°C nei settori interni del centro e del sud, mentre su alcune località potremo rilevare anche valori prossimi ai 41-42°C. Inoltre avremo un costante aumento dell'umidità, che renderà il caldo molto afoso e insopportabile su coste e pianure, sia di giorno che di sera.

Ma l'apice del caldo potrebbe arrivare addirittura tra 7 giorni, tra 17 e 18 Luglio. I centri di calcolo sono sempre più allineati sull'arrivo di isoterme desertiche sul sud Italia e le isole maggiori. Eccola qui, nella mappa sottostante, la clamorosa isoterma +28 a 850 hpa (1500 metri circa), solitamente presente solo nelle ondate di caldo storiche.

Isoterme così elevate in quota, in libera atmosfera, corrispondono a temperature esagerate al suolo. Ed infatti per la giornata di lunedì 17 Luglio si ipotizzano temperature massime estreme su Sardegna, Sicilia, Puglia e Basilicata. Nel foggiano spiccano punte di 45°C!

La mappa delle anomalie di temperatura ci mostra ancor di più la portata di questa ondata di caldo. Tra 17 e 18 Luglio si prevedono temperature fino a 14°C al di sopra delle medie del periodo sul lato adriatico centro-meridionale.