MALTEMPO: VENERDI giornata da ALLARME ROSSO per diverse regioni, possibili NUBIFRAGI e MAREGGIATE

La situazione meteorologica in Italia nella giornata di venerdì 20 ottobre potrebbe peggiorare sensibilmente sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, stante l'intervento di una potente perturbazione associata ad una complessa saccatura in ingresso sul Mediterraneo occidentale. Questo vuole essere anche un avviso in quanto le condizioni meteomarine e fenomenologiche potrebbero presentare picchi davvero acuti nell'arco di tutta la giornata di venerdi 20 e buona parte di sabato 21 ottobre.

Iniziamo con la situazione sinottica attesa per le ore centrali di venerdi 20 ottobre:

Da molto tempo, oseremo dire da alcuni anni, non si assisteva ad un ingresso "a testa d'ariete" delle correnti atlantiche sul Mediterraneo. Questa saccatura, tra l'altro, sarà animata da due minimi: uno in prossimità del Golfo di Biscaglia, l'altro sulla Costa Azzurra, in movimento verso nord-est. Le condizioni meteorologiche tenderanno quindi a peggiorare fortemente specie al nord e sull'alto Tirreno, dove le piogge potrebbero risultare abbondanti.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 20 ottobre secondo il modello europeo. Abbiamo scelto una mappa tra le piu morbide perchè altre elaborazioni risultano ancora più estreme.

Rischio nubifragi su Liguria, alto Piemonte, alta Lombardia, Triveneto ed alta Toscana. Su Liguria e alta Toscana vi saranno venti molto forti meridionali associati ad una mareggiata intensa.

Rovesci e vento forte saranno possibili anche sulla Corsica, la Sardegna settentrionale, il Lazio e l'Umbria. Su tutte le altre regioni tempo asciutto con caldo in aumento al sud e lungo il versante adriatico stante le correnti di Scirocco in arrivo dal nord Africa.

Il tempo resterà molto instabile e ventoso al nord e al centro anche nella giornata di sabato 21 ottobre, con il mare in cattive condizioni su tutti i bacini di ponente.

