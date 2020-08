Maltempo Piemonte: temporale nel cuneese nella notte, frana nei pressi di Prato Nevoso

Disagi anche in Piemonte dopo locali ma intensi temporali che hanno interessato la regione nelle scorse ore.

Un nubifragio notturno si è abbattuto nel cuneese, con una frana che ha interessato l'area montuosa nei pressi di Prato Nevoso. Detriti e fango hanno invaso il ponte dei Bergamini, sulla strada che porta alla località di Prato Nevoso. I vigili del fuoco hanno lavorato per circa tre ore, dalle 5 di questa mattina alle 8, per liberare la carreggiata. Il traffico al momento è regolarmente aperto con una corsia emergenziale.

L'accaduto non ha provocato alcun ferito o conseguenze a persone.