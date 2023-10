MALTEMPO: nuove PIOGGE INTENSE e TEMPORALI in vista per MARTEDI

Di seguito vediamo la mappa sinottica attesa in Italia per le ore centali di martedi 24 ottobre:

Il nuovo elemento perturbato si staglierà sull'Europa occidentale, pronto per conquistare la nostra Penisola ad iniziare dalle regioni settentrionali.

Secondo le mappe attualmente disponibili, potrebbero tornare piogge intense su alcune aree dell'alta Italia e della Toscana, sotto l'egida di forti correnti meridionali che manterranno un clima complessivamente non freddo, se non addirittura caldo al meridione.

Quali saranno questa volta le regioni maggiormente colpite dalle precipitazioni? Si tratta per il momento solo di proiezioni in quanto la distanza previsionale risulta ancora un po' impervia e sicuramente bisognerà ritornare sull'argomento. Ecco comunque la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di martedi 24 ottobre:

Anche in questa circostanza avremo piogge intense su tutte le aree sopravvento al flusso meridionale, ovvero l'alto Piemonte, l'alta Lombardia, il Triveneto, la Liguria e l'alta Toscana. In queste regioni non si esclude la possibilità di temporali o nubifragi.Rovesci si faranno vedere anche sulla Sardegna occidentale e sulla restante Toscana, mentre altrove il tempo sarà asciutto ed ancora piuttosto caldo al meridione.

Nuovo abbraccio di venti meridionali su tutta la Penisola, anche intensi sui settori di ponente, con mari in condizioni non ottimali.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

