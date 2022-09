MALTEMPO nuovamente protagonista sull'Italia tra giovedì e venerdì con FORTI TEMPORALI

Ecco la situazione sinottica attesa in Italia nelle prime ore di venerdi 30 settembre:

La perturbazione in ingresso sul Mediterraneo formerà una blanda depressione tra il Golfo Ligure e il nord Italia. Tutto ciò determinerà condizioni di maltempo su buona parte della nostra Penisola, ma in modo particolare al nord e sul Tirreno.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per la giornata di giovedi 29 settembre:

Al nord tempo asciutto su Piemonte, ponente ligure ed Emilia Romagna. Su tutte le altre regioni piogge e rovesci sparsi più intensi al nord-est e sulla Liguria centro-orientale.

Maltempo lungo tutto il versante tirrenico fino alla Calabria e nelle rispettive aree interne con rischio di rovesci e temporali. Rovesci anche sul nord-ovest della Sardegna e l'ovest della Sicilia. Tempo asciutto invece in Adriatico e sul restante meridione. Attenzione ai forti venti di Libeccio ed ai mari di ponente in condizioni non buone.

Questa invece è la tendenza per venerdi 30 settembre:

Piogge e rovesci su tutto il nord, con anche dei temporali sulla Liguria e sul Friuli. Maltempo anche sul medio e alto Tirreno fino al nord della Campania e le rispettive aree interne, con rischio di rovesci e temporali anche intensi. Rovesci anche sulla Sardegna centro-occidentale, asciutto invece sul restante meridione e sul medio-basso Adriatico. Ancora venti di Libeccio sostenuti e mari in condizioni non ottimali.

