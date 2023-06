Maltempo in Emilia Romagna: un tornado si abbatte nel ferrarese

L'instabilità continua ad essere una costante su molte zone d'Italia e purtroppo anche in Emilia Romagna, regione come tutti sappiamo colpita duramente dal maltempo nel mese di Maggio.

Nella prima mattinata di oggi dei temporali hanno colpito la Romagna e in particolare l'area del ferrarese. Un tornado si è abbattuto nella campagna di Ferrara, tra Pomposa e Codigoro intorno alle ore 11,30. Il fenomeno, durato per fortuna pochi minuti, ha colpito una zona rurale, senza coinvolgere centri abitati. Alcune abitazioni isolate però sarebbero state coinvolte con qualche danno ancora da stimare.