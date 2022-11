MALTEMPO: in arrivo TANTA PIOGGIA nel fine settimana!

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa nella notte tra sabato 3 e domenica 4 dicembre in Italia:

Il maltempo suonerà di nuovo la carica sulla nostra Penisola, ma questa volta non sarà solo il meridione a beneficiare della pioggia. Dovrebbe infatti formarsi una depressione tra la Corsica e la Sardegna con interessamento di quasi tutto il nostro Paese, compreso il settentrione. Tra l'altro, sul nord-ovest, la neve potrebbe scendere anche a bassa quota stante il ristagno dell'aria fredda nei bassi strati, anche se è ancora presto per parlare di quote neve.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sulla nostra Penisola nell'arco della giornata di sabato 3 dicembre:

Piogge e rovesci su gran parte d'Italia, anche al nord e soprattutto al nord-ovest, dove potrebbe nevicare a bassa quota (non in pianura). Rovesci anche sulla Sardegna, sul Tirreno ed all'estremo sud. Meno interessate dai fenomeni le regioni del medio versante adriatico e le aree interne del centro. Temperature in calo su tutta l'Italia, in modo particolare al nord dove farà freddo anche di giorno.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 4 dicembre:

Ancora pioggia al nord-ovest, Corsica, Sardegna occidentale, Friuli, Salento e versante tirrenico. Più asciutto il tempo sul restante territorio nazionale. Temperature in leggero aumento ovunque.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

