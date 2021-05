MALTEMPO - il DILUVIO di martedi 11 e mercoledi 12 maggio: le prime stime precipitative

In questa sede vi proponiamo le prime stime precipitative che si potrebbero avere nelle giornate di martedi 11 e mercoledi 12 maggio in Italia. Vi ricordiamo che la distanza previsionale non è imminente, di conseguenza non prendete la posizione delle piogge come oro colato, ma solo a titolo di informazione sulla quantità prevista.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di martedi 11 maggio secondo il modello americano:

Fa sensazione vedere quasi tutta l'Italia sotto la pioggia. Secondo l'elaborato di oltre oceano, martedi 11 maggio verrà coinvolto il nord e il centro, specie il lato tirrenico e la Sardegna. Dove vedete i colori tendenti al rosso le piogge o i temporali saranno anche intensi.

La seconda mappa mostra invece le precipitazioni attese per mercoledi 12 maggio, sempre secondo il modello americano:

Il carico di pioggia si sposterà verso levante mettendo sotto torchio soprattutto le aree interne del centro e il basso Tirreno, dove i temporali potrebbero essere anche molto intensi. Si libereranno un po' le regioni nord-occidentali e la Sardegna, mantenendo sempre un contesto instabile. Piogge anche sulla Sicilia e quasi tutto il meridione peninsulare, compresa la Puglia.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località