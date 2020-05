Maltempo: frana in Valtellina nella zona di Teglio

Nella serata di ieri una frana, probabilmente a causa delle piogge abbondanti cadute nelle ore precedenti, si è verificata in valtellina, nel territorio comunale di Teglio (Sondrio).

Il movimento franoso ha interessato un tratto del km 3 della strada statale 39 ed ha costretto la deviazione del traffico. Nessun veicolo è stato coinvolto e non risultano feriti o vittime. Nessun paese è rimasto isolato.

La strada interessata conduce al passo dell'Aprica che collega la provincia di Sondrio a quella di Brescia e al resto della Lombardia.

Oggi è previsto un sopralluogo dei geologi per valutare l'entità della frana, stimata in circa 60 metri cubi) e i rischi connessi.

(Immagine di repertorio)