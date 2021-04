LUNGO TERMINE: come finirà APRILE? Continuerà a fare FREDDO?

Abbiamo ampiamente parlato dell'anomalia fredda che interesserà l'Italia e l'Europa durante questa settimana, indicativamente fino a domenica 18 aprile (si legga questo articolo per tutti i dettagli a riguardo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/clamorosa-anomalia-termica-correnti-da-nord-est-fredde-costanti-come-mai-/90012/)

In questa sede cercheremo di guardare oltre per vedere se il freddo fuori stagione ci accompagnerà ancora per molto o se la situazione sarà destinata a risolversi in tempi brevi.

La prima mappa che vi mostriamo inquadra l'andamento termico in Europa durante la prossima settimana, ovvero da lunedi 19 a domenica 25 aprile:

Notiamo che anche la settimana prossima seguiterà a proporre anomalie termiche negative sulla nostra Penisola, sul nord Africa e sull'Europa orientale. Rispetto a questa settimana le temperature guadagneranno però qualche punto, ma resteranno sottomedia tra 1 e 2° (fino a 3° solo sull'Europa orientale).

Un vistoso sopramedia sarà invece presente in Scandinavia dove molto probabilmente sarà ubicata l'alta pressione.

Sul finire del mese, questa anomalia al ribasso dovrebbe rientrare. La seconda mappa mostra le anomalie previste nella settimana compresa tra lunedi 26 aprile e domenica 2 maggio:

Notiamo un'Italia perfettamente in media termica, se si eccettua un lieve sopramedia sulle Alpi ed un altrettando lieve sottomedia sulle estreme regioni meridionali.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località