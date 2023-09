Lingua calda sub-tropicale verso l'Italia: il colpo finale dell'Estate

Le temperature stanno aumentando sempre di più grazie al rinforzo dell'anticiclone nordafricano su tutto il Mediterraneo centrale. In altre parole, l'estate sta sferrando il suo ultimo attacco verso lo stivale e sembra che andrà a segno nei prossimi 3-5 giorni.

Già in queste ore stiamo registrando temperature piuttosto elevate in diverse regioni, dal centro al sud e soprattutto in Sardegna, dove sono stati toccati i 39-40 °C nei settori centro-occidentali dell'isola. Anche in Sicilia, Puglia, Campania e Calabria si registrano temperature vicine ai 30-31 °C nelle zone interne.

Le temperature saliranno ulteriormente tra lunedì e giovedì, tanto che nel meridione e nelle isole maggiori potremmo superare i 33-35 °C in molte località, con punte vicine ai 38-39 °C nelle zone interne a bassa quota. In altre parole, si tratta di temperature decisamente estreme per la metà di settembre, a un passo dall'inizio dell'autunno astronomico, previsto per il 23 settembre.

Nella mappa mostrata di seguito, vediamo l'onda di calore che si estende dal Nordafrica fino al centro-sud e alle isole maggiori. Le temperature previste a circa 1500 metri di quota tra l'18 e il 19 settembre sono comprese tra i 20 e i 24 °C, ovvero temperature che sarebbero considerate parecchio elevate anche in piena estate:

Di conseguenza, queste temperature daranno origine a anomalie davvero eccezionali per il periodo su gran parte d'Italia, ma soprattutto nel centro-sud e nelle due isole maggiori. Parliamo di anomalie termiche vicine ai 10 °C al di sopra delle medie tipiche del periodo:

Queste temperature così elevate le percepiremo sia lunedì sia martedì e con buona probabilità anche mercoledì in molte città del meridione. Nel Nord farà leggermente meno caldo grazie alle infiltrazioni più fresche dell'Atlantico, che daranno luogo anche a temporali e acquazzoni. I primi temporali della settimana arriveranno lunedì, ma anche martedì sarà una giornata piuttosto instabile nel settentrione, come si evince dalle precipitazioni totali previste per il 19 settembre: