La settimana inizia con l'anticiclone delle Azzorre e tempo stabile, ma dove farà più CALDO?

Anticiclone delle Azzorre in grande spolvero sull'Italia. Ecco la situazione sinottica prevista dal modello americano per le ore centrali di lunedi 26 giugno:

Da tempo non si vedevano mappe del genere ad inizio estate. Notate lo slancio dell'alta pressione delle Azzorre verso l'Europa centro-occidentale e l'Italia, con la classica formazione ad "ala di farfalla" che era molto comune nelle estati di un tempo. E' presente addirittura la depressione stagionale sull'Iberia che impedisce la fusione con l'anticiclone africano, molto deleteria in fatto di caldo.

Ricordiamo che l'anticiclone delle Azzorre non porta il fresco (come erroneamente si crede), ma il caldo associato a questo anticiclone non è quasi mai eccessivo ed il cielo è spesso azzurro brillante e non lattiginoso.

Fino a martedi 27 giugno il tempo sull'Italia sarà quindi stabile, soleggiato e moderatamente caldo, a parte casi locali che adesso andremo ad analizzare. Qualche temporale di stagione sarà possibile martedì sulle Alpi, ma anche questo fa parte dell'estate mediterranea.

La prima mappa mostra le temperature al suolo previste in Italia alle ore 16 di lunedi 26 giugno:

Valori più elevati sulla Pianura Padana centro-orientale ed in Sardegna, con punte di 34°. Sul resto d'Italia condizioni di caldo moderato, mitigato notevolmente dalla presenza di brezze marine tenaci in prossimità delle coste.

Queste invece sono le temperature al suolo previste per le ore 16 di martedì 27 giugno:

Condizioni di caldo in genere moderato, con punte di caldo intenso sulla Valpadana orientale e nelle aree interne della Sardegna, con punte di 34-35°. Brezze marine sempre presenti lungo le coste nelle ore pomeridiane e qualche temporale sulle Alpi.

