La prossima settimana ESPLOSIONE ANTICICLONICA su gran parte d'Europa

Mentre il Continente Americano è alle prese con una forte ondata di gelo, l'Europa e l'Italia si apprestano ad affrontare un anticipo di primavera sotto le spoglie di un vasto anticiclone.

La figura stabilizzante inizierà a gonfiarsi nella giornata di domenica e si pavoneggerà sul Continente durante la prossima settimana, specie nella prima parte. Il suo massimo sviluppo si prevede infatti tra martedi 23 e mercoledi 24 febbraio, quando l'inverno batterà in ritirata su molte nazioni europee.

Per dare un'idea in merito alle temperature a cui andremo incontro, ecco una mappa che sancisce le anomalie di temperatura a 1500 metri su scala europea nella giornata di martedi 23 febbraio:

Dove vedete i colori più chiari, tra l'Austria, la Germania e la Polonia, si prevedono temperature tra 12 e 14° superiori ai valori normali. Davvero un'esagerazione.

In Italia non andrà meglio, con esuberi termici fino a 8-9° in corrispondenza delle regioni centro-settentrionali della Penisola e 4-6° al meridione.

Il forte anticiclone raggiungerà l'apice in fatto di geopotenziali in quota nella notte tra martedi 23 e mercoledi 24 febbraio, come mostra questa mappa:

Da giovedi 25 febbraio, infine, l'anticiclone inizierà a mollare la presa, ma per avere un cambiamento deciso delle condizioni del tempo bisognerà aspettare la fine del mese.

