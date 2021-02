La PRIMAVERA brucia i tempi con un forte ANTICICLONE

Ancora qualche incertezza da risolvere tra domenica e lunedi al nord e sulla Sardegna, poi il super anticiclone avrà campo libero di agire sulla nostra Penisola con il suo carico di stabilità e mitezza.

Tra martedi 23 e il prossimo fine settimana sarà impresa ardua trovare nubi sull'Italia. Solo nei primi giorni di marzo questo mostro di stabilità inizierà a mollare un po' la presa, ma ne riparleremo.

Il massimo della forza di questa grossa figura stabilizzante è previsto nella notte tra martedi 23 e mercoledi 24 febbraio:

Questo autentico "tritacarne" delle nuvole farà aumentare notevolmente le temperature al suolo per subsidenza, ovvero con moti delle masse d'aria dall'alto verso il basso. Vi saranno comunque delle nebbie al mattino sulle pianure e nelle nostre città la qualità dell'aria tenderà inevitabilmente a peggiorare.

Lo "scempio" termico si presenterà soprattutto in quota con lo zero termico che schizzerà molto in alto; ciò determinerà il precoce scioglimento del manto nevoso con elevato rischio di valanghe. Contemporaneamente, la natura farà un balzo in avanti verso la stagione primaverile, con fioriture anticipate e lo sboccio di alcuni abbozzi fogliari.

Vi mostriamo ora le temperature previste in Italia nel pomeriggio di giovedi 25 febbraio:

22° sono attesi sulla Campania, 21° sulla Toscana e 20° sulla bassa Lucania. Si tratta ovviamente di valori da primavera inoltrata. Su tutte le altre regioni le temperature massime saranno comprese tra 15 e 19°.

I primi cali termici si potranno apprezzare durante il prossimo fine settimana, mentre per un cambiamento del tempo vero e proprio bisognerà aspettare i primi giorni di marzo.