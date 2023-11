La NEVE è tornata ad ammantare di bianco l'arco alpino e presto ne arriverà altra!

Il passaggio della prima tempesta ha spinto il limite delle nevicate a quote progressivamente più basse sull'arco alpino centro orientale, arrivando anche a sfiorare i 1000m sul settore dolomitico.

Le nevicate non sono risultate copiose sull'arco alpino occidentale a causa della provenienza penalizzante delle correnti , il Libeccio infatti lascia sottovento molte zone del Piemonte, comunque qui a Riale in alta Val Formazza la neve è comunque arrivata:

Anche in Valle d'Aosta nevicate di qualche centimetro mediamente oltre i 1500m, come vediamo qui nella zona di Valtournenche:

In Lombardia anche le Prealpi hanno ricevuto il primo vero contributo bianco di stagione, come vediamo qui in alta val Brembana:

In alta Valtellina neve da Isolaccia, appena sopra Bormio sin su a Livigno, con il Foscagno transitabile solo con catene o pneumatici da neve. Nevicate anche a Santa Caterina Valfurva e Madesimo, qui il centro di Livigno già liberato parzialmente dalla coltre bianca:

Ed ora nell'ordine vediamo l'area di nord-est con Madonna di Campiglio (TN), Casere in Alto Adige, alta Valle Aurina (BZ) e infine la Val Badia (BZ) da Colfosco a Corvara, neve naturalmente anche su molte zone dell'alta Pusteria come a Sesto (BZ):

Nelle prossime ore ci sarà un miglioramento anche sul settore centro-orientale, ad ovest sono già in atto ampie schiarite assolate.



Sabato nuovo peggioramento con limite della neve medio a 1500m, specie nelle Alpi, a 1700m nelle Prealpi, ma con fiocchi in progressivo abbassamento anche a quote inferiori (900-1200m) nelle vallate alpine più a nord, quelle più strette e generalmente nelle valli dolomitiche, in alta Valtellina, Leventina in Ticino, l'area del Tonale, le zone dove si prevedono i valori termici più bassi a 1500m secondo le mappe modellistiche, mentre la quota neve sarà più alta nel Tarvisiano:

Notate anche gli accumuli previsti con questa scala di colori sino a domenica 5 novembre (più i colori sono accesi più sarà alto l'accumulo), naturalmente sono previsti per una quota standard di 1800-2000m: