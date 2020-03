L'ondata di gelo mette in ginocchio l'agricoltura da nord a sud

L'ondata di freddo che ha investito l'Italia nelle ultime ore apportando nevicate fino in pianura e gelate diffuse soprattutto fra stanotte e questa mattina, ha causato ingenti danni all'agricoltura.

Le temperature si sono abbassate bruscamente raggiungendo valori sotto zero anche di diversi gradi, non soltanto al Nord ma anche al centro-sud. Stamane si segnalano gelate dal Piemonte al Veneto e all'Emilia Romagna.

In molti casi (come si vede nell'immagine che arriva dal cuneese) per salvare frutta e verdure in campo, si è ricorso ad un sistema di micro irrigazioni antibrina. Con le micro irrigazioni antibrina, di fatto, si va a creare una sorta di cortina protettiva intorno ai prodotti in campo che stabilizza la temperatura, impedendo così la formazione delle gelate. Un sistema che può limitare i danni ma non risolvere il problema in maniera difusa.



E il periodo di quarantena che stiamo vivendo per l'emergenza coronavirus di certo non aiuta (limitando spostamenti e interventi preventivi).

Forti gelate con ripercussioni sul comparto agricolo non hanno risparmiato come detto il Sud Italia: una della regioni più colpite è la Puglia. Qui si prevedono danni ingenti su primizie come i piselli, verdure in pieno campo come asparagi, carciofi, finocchi, cicorie, con gravi danni sul grano e sulle patate, sugli alberi da frutto come ciliegi e albicocchi, sui mandorli, fino ad arrivare alle gravi gelate a carico dei vigneti di uva va da tavola e da vino. Questo un primo bilancio stilato da Coldiretti Puglia.

“In campagna gli agricoltori stanno cercando di lottare contro le gelate improvvise con pratiche antiche quali l`accensione di fuochi controllati tra i filari, per cercare di aumentare la temperatura tra le viti o attraverso l`apertura dei teli antigrandine per creare una sorta di ‘effetto serra` e alzare di qualche grado moderatamente le temperature”, ha dichiarato Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.