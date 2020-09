L'intenso PEGGIORAMENTO di sabato 3 ottobre: tutte le MAPPE!

Sembra davvero notevole, anche se in fondo piuttosto rapido nella sua evoluzione, il peggioramento previsto nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre e nelle 12 ore successive sull'Italia: tanta pioggia, tanti temporali sulle coste liguri e dell'alto e medio Tirreno, sul finire anche la neve sulle Alpi sin sotto i 2000m, quando sfonderà l'aria fresca dai valichi alpini nord occidentali.

I modelli sono tutti concordi con questa evoluzione perturbata e ce lo segnalano anche stamane, nell'ordine, dapprima il modello americano, poi anche quello europeo, a cui si riferiscono le mappe qui sotto:

Ecco invece il quadro precipitativo atteso tra le 06 le 12 di sabato 3 ottobre: c'è una sorta di ombra pluviometrica solo nell'occhio del ciclone, tutto intorno si dovrebbe scatenare la furia del maltempo con piogge a sfondo temporalesco diffuse ed abbondanti, notate anche neve sulle Alpi a quote progressivamente più basse, in coincidenza con l'ingresso dell'aria fredda (limite in calo sotto i 2000m) sul finire dell'episodio. Nel pomeriggio i fenomeni si concentreranno ancora su nord-est e parte del centro:

Per finire ecco il quadro termico previsto a 1500m, con la rimonta d'aria calda prevista al sud con punte sino a 24°C, che ne sottendono anche oltre 30 al suolo, mentre per contrasto ecco l'aria fresca o molto fresca (2-3°C alla stessa quota) approssimarsi alle Alpi occidentali, in mezzo c'è la mitezza (piovosa) del nord e del centro Italia: