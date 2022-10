L'Autunno ritornerà a Novembre? Gli aggiornamenti serali

Stabilità, caldo fuori stagione e clima ben poco autunnale ci faranno compagnia con alta probabilità fino al termine di ottobre. Gli ultimi aggiornamenti sono a dir poco drastici da questo punto di vista: tutti i modelli matematici concordano sulla persistenza di un vasto campo di alta pressione all'interno del Mediterraneo, lo stesso che porterà temperature sopra le medie del periodo su buona parte dell'Europa.

Solo il nord Italia a sprazzi vedrà condizioni meteorologiche più autunnali grazie ad infiltrazioni umide atlantiche che regaleranno un po' di nubi e un po' di piogge, come già visto in questo articolo.

Ma quando tornerà davvero l'Autunno? Difficile dirlo al momento, purtroppo. Il clima si manterrà più caldo del solito almeno fino al termine di ottobre e ci sono riserve a riguardo anche per l'avvio di novembre.

Dalle ultimissime emissioni dei modelli matematici appare, all'orizzonte, la possibilità di un graduale indebolimento dell'anticiclone dai primi giorni di novembre, grazie all'avvicendamento di masse d'aria più fresche sia dall'Atlantico che dall'est Europa. In particolare è il modello inglese ECMWF che mostra questa ipotesi, al momento con basse possibilità di realizzazione considerando i tanti giorni di distanza.

Il modello americano GFS propende per una vasta saccatura nord Atlantica che si getterebbe sull'Europa occidentale ed il Mediterraneo, favorendo condizioni di maltempo, autunnali, nel corso della prima settimana di novembre. Ovviamente si tratta di tendenze assolutamente da prendere con le pinze, al momento con basse possibilità di realizzazione.

Certamente saranno importanti gli aggiornamenti dei prossimi giorni per capire se queste ipotesi sul ritorno di condizioni più autunnali possano realmente prender piede. Per ora non ci resta che vivere giornate generalmente stabili e quasi estive.