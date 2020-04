L'anticiclone: quanti gradi porterà? Quanto durerà? Aggiornamenti!

Tutti vogliono sapere quanto caldo farà la prossima settimana: magari non inciderà per nulla sul virus, magari si, ma intanto psicologicamente forse farà bene. Ve lo diciamo subito: il modello americano prevede picchi di 21-22°C, con qualche grado in più da mettere in conto nelle grandi aree urbane, anche se l'isola di calore potrebbe essere leggermente ridimensionata dall'assenza totale di popolazione in circolazione.



Ecco la mappa che ci mostra le aree che sperimenteranno i valori più elevati: sono la Valpadana e le regioni dell'alto e medio Tirreno: insomma Milano, Torino, Verona, Bologna, Firenze, Roma potrebbero toccare i 22°C:

Quanto alla forza dell'anticiclone eccolo come ce lo presenta il modello europeo per mercoledì 8 aprile: possente al nord e al centro, non cosi tanto all'estremo sud, coinvolto da una blanda ma insidiosa circolazione di aria leggermente più fresca da nord-est e dunque probabilmente esposto a qualche acquazzone locale nelle ore pomeridiane.

Cambierà qualcosa intorno al fine settimana 11-12 aprile? Forse si, almeno stando al modello europeo. L'anticiclone si indebolirà, consentendo ad un piccolo vortice freddo in quota di avvicinarsi al settentrione, favorendo forse anche i primi rovesci temporaleschi pomeridiani della nuova stagione:

L'attendibilità di questa mappa però non è elevata: si, la media degli scenari prevede per questo periodo un certo indebolimento dell'anticiclone ma pensare ad un peggioramento organizzato sembra decisamente un po' troppo (almeno ad oggi).



Interessante notare peraltro che il modello americano in alcuni scenari vede l'anticiclone espandersi nuovamente verso nord (siamo già a lunedì 13) consentendo un rientro freddo da nord-est nei giorni successivi, con maggiore coinvolgimento per il settentrione e scarso per il resto del Paese.

Ecco la sequenza sulla falsariga di quanto accaduto nell'ultima decade di marzo, ma questa volta più diretta verso il settentrione:

Senza scomodare questi scenari estremi eccone uno qui sotto più vicino alla normalità: inserimenti instabili da ovest entro metà mese, questo potrebbe avere una parvenza di attendibilità maggiore, ma aspettiamo i prossimi aggiornamenti! Intanto sino a venerdì 10 aprile difficilmente l'anticiclone abdicherà!