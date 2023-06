Italia divisa in due nelle prossime due settimane, NORD bersaglio dei temporali?

Aggiornamenti interessanti per il finale di Giugno e l'avvio di Luglio, quando ci ritroveremo nel secondo mese dell'Estate meteorologica. Dopo la breve rinfrescata in azione sullo Stivale avremo un lento rinforzo dell'anticiclone negli ultimi giorni del mese, ma non per tutti!

Ebbene pare che l'anticiclone possa affacciarsi timidamente solo sulle regioni del centro, del sud e sulle isole maggiori. Non è prevista alcuna ondata di caldo intenso o afoso come quella appena vissuta, ma l'anticiclone sarà comunque in grado di regalare giornate calde nella norma, insomma senza eccessi. Tuttavia man mano che ci sposteremo verso nord troveremo l'influenza di correnti più instabili provenienti da ovest, dall'Atlantico, che rischiano di minare la stabilità del tempo.

Queste correnti da ovest potrebbero dar luogo a numerosi acquazzoni e temporali, specie serali o addirittura nelle ore notturne. Il nord sarebbe il bersaglio principale dell'instabilità essendo più esposta a queste depressioni del nord Europa.

E a quanto pare la situazione potrebbe inasprirsi ancor di più nei primi giorni di Luglio, come ci mostra il modello americano GFS. Una vasta depressione situata sull'Europa nord-occidentale potrebbe traghettare correnti da sud-ovest verso il nord Italia: in tal calo l'instabilità sarebbe ancor più marcata e localmente potremmo imbatterci anche in forti grandinte. Sul centro-sud, invece, l'anticiclone potrebbe rafforzarsi e garantire giornate stabili e piuttosto calde.

Osservando la mappa delle piogge totali previste fino al 3 Luglio possiamo riscontrare accumuli molto più sostanziosi al nord Italia, specie su Alpi e Prealpi. In arancione e in rosso sono evidenziati presunti accumuli di pioggia superiori ai 70-80 mm. Pochissime piogge sul resto d'Italia, in gran parte concentrate tra 24 e 25 Giugno.