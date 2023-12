Inverno in PAUSA, anticiclone davvero così opprimente e invadente?

Da oggi si apre ufficialmente un lungo periodo di stabilità, che rischia di accompagnarci per molti giorni, addirittura fino a Natale ed anche oltre. Merito senza dubbio di una ripresa del vortice polare, che inevitabilmente spingerà l'anticiclone ad est, fino ad avvolgere tutta l'Europa centro-occidentale.

I geopotenziali più alti, dai connotati tutt'altro che invernali, saranno presenti tra 18 e 19 dicembre, momento in cui si prevedono le temperature più alte in montagna, addirittura di oltre 10°C oltre le tipiche medie del periodo. A seguire fortunatamente l'anticiclone diverrà più blando e più fresco, comportando anomalie meno pesanti ma mantenendo pur sempre le perturbazioni a debita distanza.

Nel computo totale delle anomalie previste tra 18 e 23 dicembre, vien fuori un'anomalia media decisamente notevole per il nord Italia. Addirittura fino a 6-7°C oltre le medie su un arco di tempo di 5 giorni, a ridosso di Natale, sono senz'altro un evento importante.

L'anticiclone rischia di farci compagnia anche dopo Natale, mostrando tuttavia dei possibili segnali di sblocco. In effetti gli ultimi aggiornamenti suggeriscono nuove ondulazioni della corrente a getto, le quali favorirebbero nuove elevazioni dell'alta pressione verso il nord Europa. In questo caso potremmo imbatterci in improvvise ondate di freddo sulle regioni adriatiche e al sud, ma per il momento le probabilità restano basse.

Anche la media degli scenari del modello americano GFS non lascia scampo a cambiamenti significativi. Il tempo fino a Natale sarà dettato principalmente da questo anticiclone invadente.