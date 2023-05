Insidiosa goccia fredda a metà settimana! Occhio ai FORTI temporali

È tornato il Sole su gran parte d'Italia dopo tanta pioggia e situazioni decisamente spiacevoli (e drammatiche). Il ciclone del week-end si è dissolto ed ora l'atmosfera risulta leggermente più stabile, seppur non in maniera così evidente.

Difatti nei prossimi giorni mancherà un vero e proprio anticiclone stabile sul Mediterraneo, ragion per cui sarà facile imbatterci in note instabili specie durante le ore pomeridiane. Alle alte quote continuerà ad affluire aria fresca e sarà proprio questa a determinare acquazzoni e temporali pomeridiani o serali, soprattutto nelle zone interne.

L'instabilità sarà presente per tutta la settimana, ma potrebbe acutizzarsi nei giorni di giovedì e venerdì grazie al transito di un nucleo più fresco in alta quota. Una piccola retrogressione proveniente dalla Scandinavia potrebbe attraversare il nord Italia, dove causerebbe un sensibile peggioramento nelle ore pomeridiane, serali e notturne di giovedì e di venerdì. I forti contrasti termici permetterebbero la formazione di numerosi rovesci e temporali, localmente intensi e ricchi di grandine.

Eloquenti le precipitazioni totali previste dal centro europeo ECMWF: emergono punte di oltre 90-100 mm di accumulo sul Nordovest, quello che potrebbe essere il settore più coinvolto da questa instabilità. Acquazzoni e temporali che andranno a coinvolgere anche i settori del centro, del sud e delle isole maggiori, mentre sulle coste si prospetta tempo più variabile.

Anche il modello americano GFS in perfetta sintonia con l'europeo. Precipitazioni abbondanti previste sul Nordovest, specie a ridosso delle Alpi.