Inizio settimana prossima con il BEL TEMPO ed il CALDO sull'Italia

Dopo la fase moderatamente instabile che ci accompagnerà fino a sabato 12 settembre, l'alta pressione tornerà a farsi largo sull'Italia e su gran parte d'Europa, assicurando bel tempo e caldo almeno fino alla metà della prossima settimana.

La prima mappa mostra la rimonta dell'alta pressione attesa in Europa nella giornata di lunedi 14 settembre secondo il modello americano.

La figura stabilizzante dovrebbe abbracciare tutta l'Italia e buona parte dell'Europa centrale. In basso a destra si nota ciò che resta della goccia fredda che interesserà la nostra Penisola nei prossimi due giorni.

Poco da dire dal punto di vista fenomenologico in quanto il tempo sarà bello da nord a sud, fatta eccezione per qualche nube sulle estreme regioni meridionali.

Sul fronte termico segnaliamo invece una certa esuberanza del caldo, anche se la combinazione con i tassi di umidità non dovrebbe essere favorevole ad avere elevate condizioni di disagio. Ecco comunque le temperature massime previste in Italia per le ore centrali di lunedi 14 settembre:

Si tratta di temperature superiori alle medie del periodo di circa 4-5°. Segnaliamo 34-35° nel Lazio, sulla Campania e la bassa Lucania, ma come potete vedere saranno diverse le aree italiane a superare la soglia dei 30°.

Quanto durerà questa situazione? Almeno fino a tutto mercoledi 16 settembre. A seguire le correnti atlantiche inizieranno a spingere le prime perturbazioni autunnali verso l'Europa occidentale e forse anche in Italia. Tutti i dettagli saranno curati nella rubrica "Fantameteo".

