Inizio settimana prossima ancora con CALDO ESTREMO su molte regioni!

Dopo una temporanea e lieve attenuazione del caldo durante il week-end, che al sud e sulle Isole resterà sempre intenso, una nuova fiammata bollente potrebbe interessare l'Italia all'inizio della settimana prossima, con temperature da capogiro specie sulle regioni centro-meridionali.

Iniziamo con le temperature a 1500 metri previste per le ore centrali di lunedi 24 luglio:

Compare la + 30° a 1500 metri sul Mediterraneo...un valore fuori da ogni senso e logica per le nostre latitudini. Come vedete, le regioni settentrionali si troveranno al margine ed avranno anche dei temporali specie sulle Alpi e le alte pianure, in occasione della penetrazione di sbuffi di aria più fresca dall'Europa centrale.

Sul fronte delle temperature al suolo, queste sono le prime stime previste per le ore 16 di lunedi 24 luglio. Per fortuna manca tempo e si spera che questi valori siano ritoccati al ribasso.

Punte di 44° sul Foggiano e la Sicilia, 43° tra Abruzzo e Molise, 42° sulla bassa Lucania e le aree interne della Sardegna, 40° anche nelle aree interne dell'Italia centrale. Farà ovviamente caldo anche al nord con punte di 36-38° in Valpadana.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/conferme-rischio-di-temporali-intensi-tra-venerdi-e-sabato-ecco-le-aree-coinvolte/98146/